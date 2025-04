Farma Conde São José perde 2º jogo para o Vasco no playoff

O Farma Conde São José Basketball perdeu por 89 a 83 para o Vasco na tarde deste sábado (26), no ginásio de São Januário, no jogo 2 das oitavas de final da edição 2024/2025 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Agora, as equipes voltam a jogar na segunda-feira (28), no mesmo local, a partir das 19h30. E o São José precisa vencer. Afinal de contas, o Vasco abriu 2 a 0 na série melhor de cinco e o próximo confronto se torna de tudo ou nada para os joseenses.

O jogo