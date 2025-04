Briga em São José: padrasto diz que agiu em legítima defesa; VEJA

Segundo ele, o enteado tentou atingi-lo com o carro antes, além de ter usado uma marreta para danificar o seu automóvel, provocando prejuízo de R$ 25 mil. O caso aconteceu na Vila Maria, na noite de sexta-feira (25), e foi registrado em vídeo ( ver aqui ).

A OVALE, o padrasto informou que agiu em legítima defesa, após ser alvo de ameaças e agressões por parte do enteado, que seria usuário de entorpecentes e estaria agressivo. O jovem, segundo o padrasto, invadiu a casa da mãe e fez ameaças à família. A Polícia Militar foi acionada e o caso é alvo de investigação.