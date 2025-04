Galpão de PEV da zona leste de SJC pega fogo e mobiliza bombeiros

Um incêndio atingiu o galpão do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos, na noite deste domingo (20). Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 19h para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com um foco de incêndio em entulho, que foi rapidamente extinto. A área foi deixada em segurança.