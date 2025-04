URGENTE: Adeus Mateus; soldado da Aman morre em acidente no Vale

O jovem soldado Mateus, natural de Cruzeiro, morreu em um acidente de moto na manhã desta quarta-feira (16), na rodovia Júlio Fortes, próximo ao antigo Senzala, em Lavrinhas. Mateus fazia parte do Exército Brasileiro e estava lotado na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo informações, ele pilotava uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão fatal. Apesar da rápida chegada do resgate, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.