Médica e amante são presos por assassinato de marido sueco

Nathália Cavalcanti Martins e Vanderlei Cardoso de Oliveira, de 47 anos, foram indiciados pela Polícia Civil e tornados réus pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O corpo de Raoul Holmlund, de 52 anos, foi encontrado em maio de 2023 em uma represa da cidade, com marcas de violência. Inicialmente enterrado como indigente por falta de identificação, o caso só foi solucionado graças à aliança de casamento do sueco, que trazia o nome da esposa.

Segundo investigações, Nathália e Raoul se casaram em 2018 e mantinham uma vida entre o Brasil e a Suécia. A médica, que se formou com ajuda financeira do marido, traía-o com vários homens, incluindo Vanderlei. Mensagens apreendidas pela polícia mostram que ela chegou a promover encontros entre os dois para ganhar a confiança do marido.

O motivo do crime teria sido financeiro: Raoul controlava os gastos da esposa e planejava vender um apartamento na Suécia. Em áudios reveladores, Nathália discutia detalhes do assassinato, afirmando que seria "mais vantajoso" cometê-lo no Brasil devido à "impunidade". Ela chegou a especular locais para esconder o corpo, incluindo uma geladeira.

Após anunciar a separação em abril de 2023, Nathália mudou de ideia e convenceu Raoul a voltar para o Brasil, onde foi morto em maio do mesmo ano. O corpo foi jogado na represa com pedras e bobinas de motor para afundar. A polícia acredita que o crime foi cometido para que Nathália ficasse com os bens do marido.