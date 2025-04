Homem de 48 anos morre em ação da Polícia Militar em Taubaté

Um homem de 48 anos morreu durante uma ação da Polícia Militar em Taubaté. Ele era suspeito de cometer roubos e de agredir uma mulher de 85 anos.

Os policiais militares receberam denúncia apontando que o suspeito estava cometendo roubos pela região da Vila Albina, no Jardim Canuto, em Taubaté. Além disso, ele teria agredido uma mulher de 85 anos e estaria na posse de uma faca.