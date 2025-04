Empresa de SJC vende drone para Acre que vigia áreas de facções

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A empresa Adtech (Advanced Technologies Security e Defense), de São José dos Campos, vendeu um drone de longo alcance e alta performance, o Harpia, para a Secretaria de Segurança Pública do Acre. Entre as utilidades do equipamento está a vigilância de áreas dominadas por facções criminosas. O valor do negócio não foi divulgado.

De acordo com o diretor executivo da Adtech, Bruno Cunha, a venda foi realizada após uma extensa negociação, tendo inclusive a visita pessoal do secretário de Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, e sua equipe técnica, nas instalações da empresa e em seu centro de treinamento em Pindamonhangaba.

“Nós realizamos este evento ano passado para a delegação da SSP do Acre para que eles pudessem conhecer todo o processo de produção e desenvolvimento do Harpia junto a uma demonstração operacional da aeronave no Centro de Treinamento da empresa. Ao entender que ele é a melhor solução em drone para monitoramento do estado, foi iniciado o processo de aquisição”, disse Cunha.

Segundo o diretor, o estado do Acre adquiriu o Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada Harpia para cobertura total do estado. “Cada antena tem a capacidade de transmissão de dados certificada de 218 km do ponto de controle até a aeronave. Além disso, a câmera que compõe esse kit é uma câmera Eletro optica e IR/termal de alta resolução e com zoom potente sem perder sua qualidade”, comentou.