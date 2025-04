Babá é sequestrada e estuprada após aceitar oferta de emprego

Uma mulher aceitou uma oferta de emprego de babá, mas acabou sendo sequestrada e estuprada.

O caso aconteceu no Rio de Janeiro. Um homem ofereceu a vaga de trabalho e enganou a vítima, dizendo que ela cuidaria dos dois filhos do cliente. Porém, quando a babá chegou à residência do cliente, ela descobriu que as crianças não estavam lá e, ao tentar sair, foi impedida por ele.