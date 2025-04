Jovem de 26 anos é executado a tiros perto de adega em Caraguá

A vítima foi identificada como Welington Gonçalves dos Santos, encontrado morto em via pública, com características de execução. O matador foi informalmente identificado e será investigado.

Um jovem de 26 anos foi executado a tiros perto de uma adega em Caraguatatuba, na madrugada desta sexta-feira (4). O homicídio ocorreu na Praça do Perequê, em frente de adega no bairro Travessão. O caso foi registrado como homicídio qualificado com características de execução.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime segue desconhecida até o momento. A vítima não tinha antecedentes criminais e nenhum familiar ou conhecido de Welington compareceu à delegacia.

Equipe da Polícia Militar foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de homicídio em via pública. No local, os policiais encontraram Welington caído no chão em decúbito dorsal (de costas para o chão), com marcas de sangue ao redor e sinais de perfurações por arma de fogo. Ele usava camiseta vermelha e bermuda azul e preta.

O local foi isolado e a perícia analisou a cena do crime, constatando que Welington apresentava um ferimento na cabeça, com saída de sangue pelo ouvido direito. Sangramento facial significativo, com lesões visíveis na região nasal e bucal, escoriações diversas nos membros superiores e inferiores e perfuração visível por projétil de arma de fogo na região dorsal, dos braços e na boca.