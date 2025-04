URGENTE: Carro se choca em canaleta e deixa ferido na Tamoios

Um veículo de passeio se chocou numa canaleta de drenagem de água da Rodovia dos Tamoios, por volta das 8h desta sexta-feira (4). Uma pessoa ficou ferida.

O acidente aconteceu na altura do km 28, no trecho de Paraibuna, na pista sentido São José dos Campos, segundo a concessionária que administra a rodovia. Houve uma vítima leve.