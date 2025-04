Homem de 52 anos é encontrado morto na rua, em Cruzeiro

Um homem de 52 anos foi encontrado morto na rua, em Cruzeiro, no final da tarde de quinta-feira (3).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 17h40 para ocorrência de mal súbito com pessoa em parada cardiorrespiratória na rua Lauro Garcês Novaes, no bairro Parque Primavera.

