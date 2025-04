URGENTE: Carreta com alimentos pega fogo e bloqueia Dutra no Vale

Uma carreta carregada com alimentos pegou fogo na rodovia Presidente Dutra, no trecho entre Guaratinguetá e Aparecida, na madrugada desta sexta-feira (4). Ninguém ficou ferido.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta estava no km 67,8 da Dutra quando pegou fogo.