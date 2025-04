Concursos cancelados: 7,2 mil já pediram restituição de valores

Prazo O prazo para solicitação da restituição foi aberto no dia 10 de março. Os outros 9.078 candidatos têm até cinco anos para pedir a devolução do dinheiro. Caso todos façam a reivindicação, a Prefeitura terá que devolver um total de R$ 1.431.746 - já somando o valor pago até agora.

Concursos

Os quatro concursos públicos haviam sido abertos em 2024, no último ano do governo do ex-prefeito José Saud (PP). Editado pelo atual prefeito, Sérgio Victor (Novo), o decreto que revogou os concursos foi publicado no diário oficial no fim de janeiro.

Vagas

O primeiro concurso oferecia 30 vagas para a GCM (Guarda Civil Municipal). No segundo, eram 70 vagas para diferentes cargos. No terceiro, eram sete vagas para bombeiro civil municipal, motorista e motorista paramentador. E no quarto, duas vagas para fiscal de abastecimento e procurador. Nos três primeiros concursos, as inscrições já haviam sido encerradas. No quarto, estavam suspensas. Segundo a Prefeitura, caso os concursos fossem levados adiante, o custo anual com os salários dos 109 novos servidores seria de R$ 6,1 milhões.

Decreto

No decreto, Sérgio citou "a necessidade de redução de despesas no âmbito da Prefeitura", que não era "mais conveniente e nem oportuno o provimento dos cargos postos a concursos públicos" e que, segundo relatório do TCE (Tribunal de Contas do Estado), de outubro do ano passado, "a relação entre despesas correntes e receitas correntes superou 95% em todos os meses de janeiro a agosto de 2024, tornando-se prudente à administração municipal que aplique mecanismos de ajuste fiscal".