Iphan faz visita técnica na Capela do Pilar, em Taubaté

Capela A visita, segundo a Prefeitura, teve como objetivo avaliar as condições do prédio e identificar ações necessárias para preservar a estrutura do imóvel. A Capela do Pilar foi doada pela Mitra Diocesana à Prefeitura em 2022.

Visita Representantes do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) realizaram uma visita técnica na Capela do Pilar, no Centro de Taubaté, acompanhados por representantes da Prefeitura.

Reforma

Após receber a doação do prédio, a Prefeitura fez obras emergenciais indicadas pelo Iphan, como reforma do telhado, estabilização estrutural do arco do cruzeiro, demolição dos banheiros das laterais, manutenção do reboco externo e manutenção da pintura externa. Os trabalhos incluíram ainda a manutenção do sistema elétrico, a prospecção pictórica (que visa identificar a pintura original) e a retirada dos tapumes.

Restauro

"No ano passado, durante reunião do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, foi aprovado o Plano Anual de Aplicação de Recursos para os anos de 2024 e 2025, no qual contempla a contratação de uma empresa para elaborar o projeto de restauro da Capela do Pilar. Assim como os demais projetos apresentados, o próximo passo é realizar um levantamento dos custos desta ação para que os recursos possam ser aprovados e utilizados", informou a Prefeitura.

Patrimônio

Construída em taipa de pilão no século 18, a Capela do Pilar é tombada pelo Iphan, pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e pelo município.