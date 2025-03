Taubaté faz primeiro jogo contra o Primavera no domingo (23)

O primeiro jogo entre Taubaté e Primavera de Indaiatuba, na ida das semifinais da Série A-2 do Campeonato Paulista, acontecerá no domingo (23), no estádio Joaquinzão. A volta será no estádio Ítalo Mario Limongi, em Indaiatuba, mas o dia e horário ainda serão confirmados.

No caso do primeiro jogo, no Joaquinzão, há expectativa de que seja às 18h30, embora possa ser também às 15h. O supervisor de futebol do clube, Léo Silvério, disse após o jogo contra o São José que ainda confirmará o horário certo.