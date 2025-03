Taubaté tem 500 pessoas em situação de rua, diz Prefeitura

Audiência

Taubaté tem 500 pessoas em situação de rua catalogadas pela Prefeitura. O número foi apresentado nessa segunda-feira (17), em audiência pública na Câmara.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Droga

O secretário de Inclusão Social, Marco Tolomio, anunciou que o Centro Pop irá ampliar a capacidade de 50 para 100 leitos, para que essas pessoas tenham onde dormir. No entanto, alertou que 160 das 500 pessoas em situação de rua catalogadas pela Prefeitura entregam o cartão Bolsa Família nas biqueiras, em troca de droga.