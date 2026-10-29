Marcus Vinicius Machado Rocha, amigo de Fernando Sastre de Andrade Filho, confirmou que o empresário consumiu bebidas alcoólicas antes de dirigir o Porsche que provocou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, em março de 2024. Ele deu o depoimento nessa quarta-feira (28), durante o júri popular do caso, em São Paulo.

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A testemunha afirmou que amigos e familiares pediram para Fernando não dirigir naquela madrugada. Segundo o Ministério Público, o empresário trafegava a mais de 150 km/h em uma via com limite de 50 km/h quando atingiu o carro da vítima, na zona leste da capital paulista.