Os ex-deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem publicaram em suas redes sociais, nesta quarta-feira (28), fotos com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Derrotado nas eleições de domingo (25), Flávio chegou a Miami nos Estados Unidos na manhã desta quarta com a esposa e as filhas.

As imagens foram divulgadas pelos dois aliados do senador, que deixou o Brasil após a PF (Polícia Federal) pedir a apreensão de seu passaporte.