Eduardo e Ramagem publicam fotos com Flávio após fuga aos EUA
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Os ex-deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem publicaram em suas redes sociais, nesta quarta-feira (28), fotos com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Derrotado nas eleições de domingo (25), Flávio chegou a Miami nos Estados Unidos na manhã desta quarta com a esposa e as filhas.
As imagens foram divulgadas pelos dois aliados do senador, que deixou o Brasil após a PF (Polícia Federal) pedir a apreensão de seu passaporte.
Flávio foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, mas passou a contestar o resultado da eleição sem apresentar provas de fraude.
Nesta quarta, o senador divulgou uma carta em que afirma que pretende liderar a oposição brasileira do exterior. O documento teve ao menos quatro versões, com alterações no texto e no brasão da República utilizado no cabeçalho.
Em uma das versões divulgadas por aliados, Flávio se apresentava como o "verdadeiro presidente eleito do Brasil". Nas publicações feitas posteriormente pelo próprio senador, a expressão foi substituída, até que ele passasse a se identificar como "líder do Brasil".
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