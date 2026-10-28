Uma mulher de 38 anos morreu na segunda-feira (26) após ser submetida ao exame de colonoscopia em uma clínica particular e sofrer complicações em Ibirama (SC). A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina afirma que 16 pacientes procuraram atendimento de emergência depois de terem realizado colonoscopia ou endoscopia no WS Centro Clínico & Diagnósticos Ltda, que foi interditado.

Em nota, a clínica lamenta o ocorrido e afirma que esta é uma situação inédita em sua trajetória. Também manifestou solidariedade a pacientes e familiares e disse estar colaborando com as autoridades.

"Há três anos, realizamos esses procedimentos com dedicação e compromisso com a saúde e o bem-estar de nossos pacientes", afirma, na nota.