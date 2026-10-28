Mulher morre e 15 passam mal após exames em clínica particular
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Uma mulher de 38 anos morreu na segunda-feira (26) após ser submetida ao exame de colonoscopia em uma clínica particular e sofrer complicações em Ibirama (SC). A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina afirma que 16 pacientes procuraram atendimento de emergência depois de terem realizado colonoscopia ou endoscopia no WS Centro Clínico & Diagnósticos Ltda, que foi interditado.
Em nota, a clínica lamenta o ocorrido e afirma que esta é uma situação inédita em sua trajetória. Também manifestou solidariedade a pacientes e familiares e disse estar colaborando com as autoridades.
"Há três anos, realizamos esses procedimentos com dedicação e compromisso com a saúde e o bem-estar de nossos pacientes", afirma, na nota.
Daiane Deucher dos Santos era atleta de futsal em Ibirama. Depois de passar pelo procedimento, na última quinta-feira (22), ela passou mal e foi encaminhada para o Hospital Doutor Waldomiro Colautti, na mesma cidade, onde foi atendida e recebeu alta.
No dia seguinte, porém, voltou a dar entrada no hospital. Morreu três dias depois, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.
A Secretaria de Estado da Saúde diz que a morte está sendo investigada. Segundo a pasta, os 16 pacientes que procuraram o hospital apresentavam os mesmos sintomas -dor abdominal, calafrios e vômitos. Eles passaram por avaliação médica e exames, e a maioria não precisou de internação.
Até a manhã desta quarta-feira (28), dois pacientes permaneciam internados com quadro de saúde estável.
A Vigilância Sanitária Municipal interditou a clínica na última sexta-feira (23). Uma nova inspeção deve ser realizada ainda nesta semana com a Diretoria de Vigilância Sanitária Estadual.
"A ação tem como objetivo verificar as práticas e os procedimentos realizados no estabelecimento e subsidiar a avaliação de eventuais medidas sanitárias complementares", afirma a secretaria, em nota.
Em vídeo publicado nas redes sociais, a secretária de Saúde de Ibirama, Meri Ionara Ribeiro, orientou pacientes que tenham feito procedimentos na clínica a procurarem atendimento médico mesmo diante de sintomas leves. "Não fique em casa, por mais leve que seja o sintoma. Sempre procure atendimento médico para poder descartar qualquer hipótese de maior risco", diz.
O responsável técnico da clínica, Jorge Schramm, afirma que a equipe investiga o caso junto à Vigilância Sanitária.
"[Estamos] tentando entender o que aconteceu, se foi alguma bactéria, algum vírus que entrou aqui, alguma coisa externa, um medicamento. A gente ainda não sabe", afirma, em vídeo publicado na página da clínica.
"Os pacientes saíram daqui todos bem. Eu espero eles acordarem da sedação, dou a mão, levanto eles da cadeira. Só são liberados quando estão bem", acrescenta Schramm, que diz ser médico há 20 anos.
Daiane Deucher dos Santos deixa o marido, um filho e dois enteados.
"Você sempre terá um lugar em nossa equipe e em nossos corações. Sua história faz parte da nossa e seguirá conosco, dentro e fora das quadras", diz nota de pesar divulgada pelo time Amigas da Bola, em que ela jogava.