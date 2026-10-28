Um grave acidente ferroviário chocou a Espanha nesta quarta-feira (28). Dois trens de alta velocidade,pertencentes às operadoras AVE e Iryo, colidiram na estação da cidade de Urda, na província de Toledo, na linha que conecta Madri a Sevilha. O balanço provisório divulgado pelas autoridades aponta mais de 60 vítimas fatais e dezenas de feridos, enquanto equipes de resgate trabalham intensamente no local.

O presidente da comunidade autônoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, atualizou os dados preliminares informando que o número de mortos subiu para 68, com pelo menos 80 feridos encaminhados para atendimento médico com diferentes graus de gravidade. No entanto, autoridades governamentais e equipes de emergência temem que o número final de vítimas possa ser ainda maior. Isso porque os socorristas e bombeiros ainda não conseguiram acessar o interior dos vagões mais danificados pela força do impacto.

Causas sob investigação e contexto de segurança

Nas primeiras avaliações oficiais, o Ministério dos Transportes espanhol apontou um possível erro humano de um operador da Adif (administradora da infraestrutura ferroviária) como a principal hipótese para a tragédia.