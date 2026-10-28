28 de outubro de 2026
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Governo argentino confirma saída de Flávio Bolsonaro rumo aos EUA

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Joédson Alves/Agência Brasil
Família embarcou em uma aeronave privada da companhia Buenos Aires Fly SA com destino ao Equador.
Família embarcou em uma aeronave privada da companhia Buenos Aires Fly SA com destino ao Equador.

O governo da Argentina confirmou que Flávio Bolsonaro (PL) e sua família entraram no país na noite de terça-feira (27) e seguiram em voo privado com destino a Guayaquil, no Equador. De lá, o senador embarca para os Estados Unidos.

Segundo comunicado da Direção Nacional de Imigração argentina, Flávio, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro e as filhas Carolina e Luiza entraram no país às 22h50, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones. A documentação foi apresentada “sem nenhum impedimento legal para o ingresso ao país”.

Às 23h30, o grupo embarcou em uma aeronave privada da companhia Buenos Aires Fly SA com destino ao Equador.

Na terça-feira, aliados de Flávio afirmaram que ele e a família já haviam chegado aos Estados Unidos. O presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou que autorizou a concessão de vistos ao senador e aos familiares, mas declarou não saber onde Flávio estava naquele momento.

O senador foi intimado pela Polícia Federal a entregar os passaportes até o meio-dia de terça-feira, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), mas não cumpriu a ordem.

Com informações do SBT News.

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