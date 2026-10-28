O governo da Argentina confirmou que Flávio Bolsonaro (PL) e sua família entraram no país na noite de terça-feira (27) e seguiram em voo privado com destino a Guayaquil, no Equador. De lá, o senador embarca para os Estados Unidos.

Segundo comunicado da Direção Nacional de Imigração argentina, Flávio, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro e as filhas Carolina e Luiza entraram no país às 22h50, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones. A documentação foi apresentada “sem nenhum impedimento legal para o ingresso ao país”.

Às 23h30, o grupo embarcou em uma aeronave privada da companhia Buenos Aires Fly SA com destino ao Equador.