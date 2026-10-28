O governo da Argentina confirmou que Flávio Bolsonaro (PL) e sua família entraram no país na noite de terça-feira (27) e seguiram em voo privado com destino a Guayaquil, no Equador. De lá, o senador embarca para os Estados Unidos.
Segundo comunicado da Direção Nacional de Imigração argentina, Flávio, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro e as filhas Carolina e Luiza entraram no país às 22h50, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones. A documentação foi apresentada “sem nenhum impedimento legal para o ingresso ao país”.
Às 23h30, o grupo embarcou em uma aeronave privada da companhia Buenos Aires Fly SA com destino ao Equador.
Na terça-feira, aliados de Flávio afirmaram que ele e a família já haviam chegado aos Estados Unidos. O presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou que autorizou a concessão de vistos ao senador e aos familiares, mas declarou não saber onde Flávio estava naquele momento.
O senador foi intimado pela Polícia Federal a entregar os passaportes até o meio-dia de terça-feira, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), mas não cumpriu a ordem.
Com informações do SBT News.