27 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VIOLÊNCIA

Adolescente é suspeito de torturar e estuprar namorada em live

Por Jorge Cosme | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil do Espírito Santo
Um adolescente de 15 anos foi apreendido após torturar, estuprar e expor em transmissão ao vivo uma jovem de 14 anos em Vila Velha, no Espírito Santo
Um adolescente de 15 anos foi apreendido após torturar, estuprar e expor em transmissão ao vivo uma jovem de 14 anos em Vila Velha, no Espírito Santo

Um adolescente de 15 anos foi apreendido no Espírito Santo sob suspeita de espancar, torturar e estuprar uma jovem de 14 anos e transmitir os crimes ao vivo. Segundo a Polícia Civil, ele confessou a autoria e disse que mais de 300 pessoas assistiram à transmissão em tempo real.

A apreensão ocorreu no dia 8 de outubro, mas só foi divulgada nesta segunda-feira (26). A polícia disse que iniciou as investigações após receber um relatório técnico do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o episódio.

"No dia 8 de outubro cumprimos mandado de busca e apreensão domiciliar e também mandado de internação desse adolescente, que é o equivalente a uma prisão preventiva só que na esfera de um menor de idade", afirmou o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

Segundo ele, o adolescente contou à polícia que realizou a sessão de tortura devido a uma suposta traição cometida pela jovem, que seria sua namorada. A transmissão ocorreu no aplicativo Root, que oferece chat comunitário para conversas em grupo com voz, vídeo e compartilhamento de tela.

"Ambos [os] adolescentes participavam de um grupo, de um chat específico em aplicativo de troca de mensagens, destinado a práticas dos mais variados tipos de violência, como automutilação, tortura de animais, abusos e exploração sexual infantil", afirmou Andrade.

"Ele foi até a casa da namorada, pulou o muro quando não tinha ninguém dentro da residência além dela, a amarrou e, de forma ao vivo numa live, praticou essas agressões", disse.

Ainda conforme o delegado, o jovem pretendia matar a vítima em uma próxima oportunidade.

"Ele confirmou que pensou em voltar à residência e matar essa adolescente de 14 anos. Então o trabalho da polícia se mostrou imprescindível nesse caso, evitando que uma tragédia maior pudesse ter ocorrido."

Segundo o delegado, o grupo funciona de forma estruturada, com divisão de funções. "Na live em que essa adolescente foi espancada, torturada e estuprada, tinham de sete a nove pessoas que exerciam algum poder de coordenação e comando no grupo", explica.

Ainda de acordo com Andrade, o jovem relatou que foi agredido por parentes e que vivia em em um ambiente de violência e com consumo de álcool.

Na entrevista coletiva realizada na segunda-feira (26), o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, Jordano Bruno, também chamou a atenção para o papel dos pais em identificar casos do tipo.

"Nós observamos que há várias práticas de natureza criminosa tentando cooptar ou influenciar o comportamento dos nossos jovens para a prática de violência, como automutilação e violência sexual", diz.

"É muito importante a participação dos pais, dos tios, amigos, familiares, da escola, em observar o comportamento desses jovens. A partir do momento que ele pratica automutilação, ficam evidências. A gente sempre muito diálogo dos pais com as crianças e os adolescentes para que sintam confiantes em falar tudo que está acontecendo", diz Bruno.

Comentários

Comentários