Um adolescente de 15 anos foi apreendido no Espírito Santo sob suspeita de espancar, torturar e estuprar uma jovem de 14 anos e transmitir os crimes ao vivo. Segundo a Polícia Civil, ele confessou a autoria e disse que mais de 300 pessoas assistiram à transmissão em tempo real.

A apreensão ocorreu no dia 8 de outubro, mas só foi divulgada nesta segunda-feira (26). A polícia disse que iniciou as investigações após receber um relatório técnico do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o episódio.

"No dia 8 de outubro cumprimos mandado de busca e apreensão domiciliar e também mandado de internação desse adolescente, que é o equivalente a uma prisão preventiva só que na esfera de um menor de idade", afirmou o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos.