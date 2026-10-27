Após o senador Flávio Bolsonaro fugir do Brasil para os Estados Unidos, o atacante do Tottenham e da seleção brasileira Richarlison fez uma piada sobre o ocorrido em suas redes sociais nesta terça-feira (27).

Em uma série de imagens geradas por inteligência artificial, o jogador aparece chegando a uma ilha e, depois, fazendo uma festa por lá. A ilha é uma referência à propriedade de luxo em Angra dos Reis que está em disputa com o senador. Na legenda, ele escreveu: "Então não tem ninguém na ilha, né?".

Segundo o jogador, a propriedade foi tomada "na mão grande" pelo político, por meio de manobras judiciais, após ele se negar a negociar com Flávio. "Como eu não quis vender, os caras pegaram na mão grande lá na Justiça", afirmou o atleta.