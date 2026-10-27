O presidente Lula (PT) conquistou a reeleição neste domingo (25) em uma virada inédita do primeiro para o segundo turno nas eleições presidenciais desde a redemocratização. Nunca antes a diferença entre os dois principais candidatos havia sido tão pequena no primeiro turno, mas o resultado final acabou sendo mais confortável para o petista do que o da eleição anterior.

A eleição também marca o maior volume absoluto de votos na história das campanhas presidenciais (64 milhões) e a ampliação do recorde de eleito mais velho para a Presidência.

Eficiência no segundo turno

Embora não seja possível saber exatamente quanto do crescimento do petista foi fruto de convencimento de faltantes, conquista dos candidatos da terceira via ou virada de voto, o saldo de possibilidades entre turnos permite afirmar que a eficiência de Lula para conquistar votos no segundo turno é 2,7 vezes a de Flávio.