O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta terça-feira (27) que foram fraudadas as eleições brasileiras, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em comício no Texas realizado dias antes das eleições legislativas nos EUA, Trump dizia que o Partido Democrata se opôs ao seu pacote legislativo que pretendia criar novas exigências para o voto. Em seguida, afirmou que os democratas "trapaceiam tão bem que eu não achei que teriam que fazer isso [se opor ao pacote]".

"Eles são os maiores fraudadores de eleições na história, acho. Se bem que o Brasil tambem fez um ótimo trabalho, não é? Vocês viram isso? Não foi legal. Eu não apoiei ninguém, mas não gostei daquilo, não pareceu nada bem", afirmou Trump.