A imprensa internacional repercute nesta terça-feira (27) a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil após a derrota para Lula (PT) na eleição presidencial e a ordem emitida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes para que entregasse o seu passaporte.

Investigado em ações criminais, Flávio viaja aos Estados Unidos com a ciência do presidente Donald Trump, de acordo com aliados da família Bolsonaro. O senador teria partido com a mulher, Fernanda, e as duas filhas.

Veículos de imprensa de vários países repercutem reportagem da Folha de S.Paulo, segundo a qual aliados do político confirmaram a viagem. Veja, abaixo, algumas das repercussões.