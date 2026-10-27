Imprensa internacional repercute fuga de Flávio Bolsonaro
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A imprensa internacional repercute nesta terça-feira (27) a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil após a derrota para Lula (PT) na eleição presidencial e a ordem emitida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes para que entregasse o seu passaporte.
Investigado em ações criminais, Flávio viaja aos Estados Unidos com a ciência do presidente Donald Trump, de acordo com aliados da família Bolsonaro. O senador teria partido com a mulher, Fernanda, e as duas filhas.
Veículos de imprensa de vários países repercutem reportagem da Folha de S.Paulo, segundo a qual aliados do político confirmaram a viagem. Veja, abaixo, algumas das repercussões.
O jornal argentino La Nacion destacou a fuga de Flávio apesar de proibição judicial imposta após a sua derrota eleitoral. A publicação mencionou que o senador deixou o Brasil numa operação sigilosa.
O caminho exato do ex-candidato é incerto. Na versão de alguns aliados do parlamentar, Flávio viajou a partir da Argentina. Outras pessoas negaram a informação.
O jornal britânico The Guardian mencionou que Flávio não foi visto nesta terça e que ele não entregou o passaporte à Polícia Federal no prazo estabelecido pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.
A publicação citou também pedidos feitos por parlamentares do PT para que o STF ordene a prisão do ex-presidenciável, além de solicitações para que seu nome seja incluído na lista de foragidos da Interpol, organização que facilita a cooperação entre as forças policiais de diferentes países.
O El País, da Espanha, repercutiu reportagem da Folha de S.Paulo segundo a qual aliados de Flávio afirmaram que ele estava a caminho dos EUA.
Segundo a versão desses aliados, a decisão foi tomada na segunda (26), após Alexandre de Moraes mandar recolher os passaportes brasileiros e o italiano do senador, que tem cidadania do país europeu.
A CNN americana, mencionando um interlocutor no Brasil, afirmou que Flávio Bolsonaro temia ser preso. A publicação mencionou investigação conduzida pela Suprema Corte contra ele por supostos atos de corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação.
O americano The Washington Post disse que brasileiros questionaram o paradeiro de Flávio. A publicação afirmou que o senador costumava ser muito ativo nas redes sociais, mas que silenciou após a derrota para Lula no último domingo.