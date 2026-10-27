O PT (Partido dos Trabalhadores) declarou nesta terça-feira (27) apoio à tentativa de reeleição do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), após reunião da bancada do partido em Brasília.

O anúncio foi feito dois dias após a virada histórica de Lula (PT), que confirmou a reeleição do presidente para o quarto mandato. O partido petista esperava o resultado do segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL) para decidir sobre a disputa na Câmara.

Com isso, o número de parlamentares que integram partidos pró-Motta chegou a 354 -mais da metade dos 513 parlamentares da Casa e dos 257 necessários para elegê-lo. O PCdoB também fechou apoio à reeleição de Motta.