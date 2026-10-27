PT vai apoiar reeleição de Hugo Motta à Presidência da Câmara
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O PT (Partido dos Trabalhadores) declarou nesta terça-feira (27) apoio à tentativa de reeleição do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), após reunião da bancada do partido em Brasília.
O anúncio foi feito dois dias após a virada histórica de Lula (PT), que confirmou a reeleição do presidente para o quarto mandato. O partido petista esperava o resultado do segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL) para decidir sobre a disputa na Câmara.
Com isso, o número de parlamentares que integram partidos pró-Motta chegou a 354 -mais da metade dos 513 parlamentares da Casa e dos 257 necessários para elegê-lo. O PCdoB também fechou apoio à reeleição de Motta.
Havia uma divisão no PT sobre o melhor momento para declarar apoio a Motta. Um grupo defendia que isso fosse feito ainda nesta semana, enquanto outra ala ponderava que seria melhor esperar até dezembro ou janeiro para negociar os termos do apoio ao deputado.
O argumento daqueles que defendiam o movimento concretizado nesta terça é que a definição viabilizaria um bloco parlamentar que isolaria o PL.
A sigla de Flávio Bolsonaro terá o maior número de deputados a partir do próximo ano e estuda lançar candidatos tanto na disputa pelo comando do Senado quanto da Câmara, além de mirar a presidência das principais comissões.
O PT conseguiu eleger, no último 4 de outubro a segunda maior bancada da Câmara, com 70 parlamentares. Com o PCdoB, com quem os petistas formam uma frente, ganha mais 11 deputados.
Agora, os partidos se juntam a outros 12 que também já anunciaram endossar a reeleição de Hugo Motta.
Na última semana, o PSB e o PDT foram as primeiras legendas mais alinhadas à esquerda a fazer esse anúncio. Um grupo composto por dez partidos do centrão, que reúne 252 deputados, foi o primeiro a declarar apoio a Hugo Motta.