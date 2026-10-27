Um dos mais renomados membros do Ministério Público no Brasil e pioneiro no combate ao PCC (Primeiro Comando da Capital), o promotor de Justiça Lincoln Gakiya disse nesta terça-feira (27) que não foi convidado a assumir o futuro Ministério da Segurança Pública, prometido para o governo Lula 4, mas que com toparia chefiar a pasta.

"Se o ministério for criado e eu vier a ser convidado, aceitaria com prazer. Seria uma honra dar uma colaboração para a área de segurança do país", afirmou o promotor do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado).

O nome dele é um dos cotados para assumir a pasta, que hoje está vinculada ao Ministério da Justiça. Gakiya disse ser favorável à criação de um ministério voltado exclusivamente à segurança pública ante o aumento da influência do crime organizado tanto no âmbito nacional como internacional.