Integrantes do núcleo duro da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) alegam ter sido surpreendidos com a fuga do senador para os Estados Unidos. Em conversas com interlocutores, tentam se desvincular do episódio, negando qualquer tipo de participação ou conivência.

A reportagem conversou com cinco pessoas próximas ao senador, que relataram "nunca ter imaginado" a fuga, especialmente depois que Flávio divulgou um vídeo dizendo que "nunca pensou em sair do país" e se comprometendo a "organizar a oposição" a Lula (PT) no Congresso Nacional.

O político deixou o país menos de 24 horas após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes cancelar os passaportes brasileiro e italiano do senador, que tem cidadania do país europeu.