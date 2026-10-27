Pesadelo no ataque? Como Abel pode escalar time contra o Santos
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Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileirão. Com desfalques por lesões no setor ofensivo, Abel Ferreira tem poucas opções para escalar o ataque alviverde.
Quem é baixa no clássico?
Sosa: o atacante paraguaio sentiu um incômodo na coxa direita na vitória contra o RB Bragantino e precisou ser substituído. Ele passou por exames, que constataram uma lesão leve. Ele é baixa no clássico.
Paulinho: o camisa 10 do Palmeiras sofreu um trauma na panturrilha no jogo decisivo contra o Fluminense pela Copa Libertadores e não está treinando com o grupo. O atacante segue tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.
Quem é dúvida?
Vitor Roque: o atacante desfalcou a equipe nos últimos quatro jogos, incluindo os dois da semifinal da Libertadores, por causa de uma entorse no tornozelo direito. O Tigrinho voltou a treinar normalmente com o elenco no início desta semana, mas o Palmeiras mantém cautela com o jogador, ainda mais pelas condições do gramado da Vila Belmiro após o jogo contra o Bahia.
Heittor: o atacante de 19 anos, que poderia ser uma opção para Abel Ferreira neste momento, sentiu um incômodo muscular na virilha antes da partida contra o Athletico-PR e, desde então, não voltou a ser relacionado. Heittor está na reta final de recuperação, já realiza trabalhos em campo com a equipe de fisioterapia e pode retornar em breve.
Fabiano, atacante do time sub-20 com 11 gols nesta temporada, foi até relacionado contra o RB Bragantino por conta dos desfalques no setor.
Qual é o provável time?
Abel Ferreira vai promover algumas mudanças em relação ao time que venceu o RB Bragantino. Murilo (poupado), Piquerez (suspensão), Andreas Pereira (suspensão) e Flaco López retomam a vaga na equipe titular.
A provável escalação tem: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Andreas Pereira, Arias e Flaco López.
Outra possibilidade é Abel tirar Marlon Freitas ou Lucas Evangelista da equipe para manter Maurício no setor ofensivo - o meia paraguaio chegou ao 13º gol pelo Palmeiras na temporada contra o Bragantino e tem o ano mais goleador da carreira. Foi o que Abel fez na vitória por 2 a 0 contra o Athletico-PR na Arena da Baixada, quando Marlon Freitas começou entre os reservas (mesmo sendo o atleta de linha com mais jogos na temporada, 57).