Uma dentista denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de importunação sexual em uma academia na zona sul de São Paulo. Enquanto ela treinava, um aluno teria se masturbado na frente dela. A polícia investiga o caso.

O aluno foi identificado como Bruno Edamatsu Berton, 37. A reportagem o procurou por ligações, mensagem e email, na manhã desta terça-feira (27), mas não houve resposta até a publicação deste texto.

O caso ocorreu no domingo (25), no início da tarde, na academia Peralta Fitness, na avenida Sargento Lourival Alves de Souza, no Jardim Taquaral.