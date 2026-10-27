Dentista grava homem se masturbando na frente dela em academia
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Uma dentista denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de importunação sexual em uma academia na zona sul de São Paulo. Enquanto ela treinava, um aluno teria se masturbado na frente dela. A polícia investiga o caso.
O aluno foi identificado como Bruno Edamatsu Berton, 37. A reportagem o procurou por ligações, mensagem e email, na manhã desta terça-feira (27), mas não houve resposta até a publicação deste texto.
O caso ocorreu no domingo (25), no início da tarde, na academia Peralta Fitness, na avenida Sargento Lourival Alves de Souza, no Jardim Taquaral.
A dentista Sabrina Neves Coutinho, 28, disse que, durante o treino, foi para um local mais isolado para fazer um exercício, quando notou a presença de um homem.
"Em determinado momento, um homem se aproximou e sentou à minha frente. Pouco depois, percebi que ele estava se masturbando na minha frente", disse.
Ela disse ter ficado muito assustada e constrangida.
"Foi uma situação extremamente assustadora e constrangedora. Eu estava simplesmente treinando e fui submetida a uma situação de violência e exposição sexual", afirmou.
A dentista conseguiu usar o celular e filmar parte da ação. Berton aparece sentado em um banco, fazendo movimentos com as mãos sobre o pênis, que estava parcialmente para fora, pelo lado direito dos shorts que usava.
"Fiquei completamente paralisada e, naquele momento, não consegui me levantar nem pedir ajuda. Assim que ele se levantou e saiu, corri para procurar um dos professores da academia e contei o que havia acontecido", relatou Sabrina.
Segundo a dentista, os professores tentaram deter Berton, mas ele teria saído correndo, entrado no carro e fugido. Os professores quase teriam sido atropelados durante a fuga do suspeito.
Sabrina disse que foi acolhida pela equipe da academia e levada por um professor até a delegacia para formalizar a denúncia.
A Polícia Civil coletou todas as imagens disponíveis para análise e ouviu depoimentos da vítima e de testemunhas na investigação do caso de importunação sexual registrado no 99° Distrito Policial (Campo Grande), afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública)
"O investigado foi chamado a comparecer à unidade policial para prestar depoimento", reforçou a pasta da segurança.
A academia Peralta Fitness divulgou nota de repúdio ao caso e de apoio à aluna.
"Reconhecemos a gravidade do ocorrido e nos solidarizamos com ela. Nenhuma mulher deve passar por uma situação como essa. Não toleramos qualquer forma de assédio. Nosso compromisso é com o respeito, a segurança e o acolhimento de quem frequenta nossos espaços", traz trecho da nota.
Berton teve os acessos bloqueados e está proibido de frequentar qualquer academia da rede. O perfil dele no Instagram foi excluído após a denúncia ser divulgada.