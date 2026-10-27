Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após acidente que causou a morte de cinco pessoas da mesma família —pai, mãe e três filhos.

A colisão frontal entre uma caminhonete e um carro aconteceu na noite de domingo (25), no km 413 da BR-373, em Candói, no Paraná. No carro estavam Ronaldo Turok, 29, Camila Prado de Almeida, 25, Isis Almeida de Oliveira, 6, e os gêmeos Anthony e Matteo Prado Turok, de apenas nove meses de idade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, três ocupantes do carro morreram no local do acidente - a mulher e duas crianças. O homem e um dos bebês foram socorridos e levados a um hospital, mas não resistiram. O carro ficou completamente destruído.