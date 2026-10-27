A Prefeitura de Guarujá, na Baixada Santista, prevê a cobrança de taxas de preservação ambiental para 2027. A iniciativa, segundo a gestão, é adotar medidas com objetivo de minimizar os impactos do turismo em massa que provoca degradação ambiental e sobrecarga de infraestrutura.

Conforme a minuta do decreto, disponibilizada no site da prefeitura, os valores previstos são de R$ 7,29 para motocicletas; R$ 19,44 para veículos de passeio; R$ 38,88 para vans, utilitários e picapes; R$ 97,20 para micro-ônibus; e R$ 145,80 para caminhões e ônibus.

O projeto, que está em consulta pública e seguirá para processo licitatório neste ano, inclui a isenção para veículos emplacados em Guarujá e nos demais municípios da Baixada Santista, entre eles Santos, Cubatão, Bertioga, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.