Palmeiras, Corinthians e Grêmio ainda só dependem de suas forças
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Palmeiras, vice-líder do Brasileiro, Grêmio (17º) e Corinthians (18º) têm uma coisa em comum faltando seis partidas para o final do campeonato: todos ainda só dependem de suas próprias forças para atingir o objetivo.
Os alviverdes paulistas continuam na briga pela ponta contra o Flamengo rodada a rodada. O time rubro-negro, com a vitória por 3 a 2 nos acréscimos sobre o Atlético-MG na noite de segunda (26), chegou aos 70 pontos, um a mais que o Palmeiras.
Por ainda ter um confronto direto contra o Fla (pela 36ª rodada, em 21 de novembro), o Palmeiras pode garantir o título se vencer os seis próximos jogos. A equipe do Rio precisa ganhar todas e empatar com os paulistas para não depender de tropeço do rival paulista.
Próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão
- Santos (fora) - quarta (28)
- Remo (casa) - 5.nov
- Cruzeiro (fora) - 18.nov
- Flamengo (casa) - 22.nov
- Chapecoense (fora) - 25.nov
- Coritiba (casa) - 2.dez
Últimos jogos do Flamengo no Brasileiro
- Vasco - quinta (29)
- Grêmio (casa) - 4.nov
- Athletico-PR (casa) - 18.nov
- Palmeiras (fora) - 22.nov
- Coritiba (fora) - 29.nov
- Chapecoense (casa) - 2.dez
Contra a queda
Com a vitória do Grêmio sobre o Coritiba por 1 a 0 na noite de segunda (26), o Corinthians só está à frente de duas equipes após 32 rodadas: Remo e Chapecoense. Ainda assim, caso vença seus últimos seis duelos, o clube alvinegro continuará na Série A do Brasileiro em 2027 sem precisar secar ninguém.
O time dos holandeses Seedorf e Memphis conta com dois confrontos diretos (Mirassol e Grêmio) e ainda verá nove duelos decisivos entre cinco equipes que hoje estão entre o 10º (Red Bull Bragantino) e 17º (Internacional) lugares, inclusive um Grêmio x Mirassol.
Os demais jogos em que ao menos um adversário irá perder pontos são Coritiba x Vitória, Inter x Coritiba, Vasco x Inter, Inter x Vitória, Vitória x Bragantino, Bragantino x Vasco, Inter x Bragantino e Vasco x Vitória.
Isso significa que ao menos quatro destes sete times irá perder pontos suficientes que faria o Corinthians ultrapassar (caso consiga 100% de aproveitamento).
A questão é como o técnico Seedorf fará o time voltar a obter vitórias. Nas últimas dez rodadas (sendo duas sob comando do holandês), os alvinegros somaram somente 1 ponto.
Resumindo: com exceção de Remo e Chapecoense, todos os demais times ainda só dependem de suas forças para não irem para a Segunda Divisão. Pelo regulamento, os quatro últimos colocados serão rebaixados.
Próximos jogos do Corinthians no Brasileirão
- Mirassol (casa) - sexta (30)
- São Paulo (fora) - 4.nov
- Botafogo (casa) - 18.nov
- Atlético-MG (fora) - 22.nov
- Grêmio (casa) - 29.nov
- Remo (fora) - 2.dez
Último jogos do Grêmio no Brasileiro
- Athletico-PR (casa) - quinta (29)
- Flamengo (fora) - 4.nov
- Bahia (casa) - 18.nov
- Santos (fora) - 22.nov
- Corinthians (fora) - 29.nov
- Mirassol (casa) - 2.dez