Palmeiras, vice-líder do Brasileiro, Grêmio (17º) e Corinthians (18º) têm uma coisa em comum faltando seis partidas para o final do campeonato: todos ainda só dependem de suas próprias forças para atingir o objetivo.

Os alviverdes paulistas continuam na briga pela ponta contra o Flamengo rodada a rodada. O time rubro-negro, com a vitória por 3 a 2 nos acréscimos sobre o Atlético-MG na noite de segunda (26), chegou aos 70 pontos, um a mais que o Palmeiras.

Por ainda ter um confronto direto contra o Fla (pela 36ª rodada, em 21 de novembro), o Palmeiras pode garantir o título se vencer os seis próximos jogos. A equipe do Rio precisa ganhar todas e empatar com os paulistas para não depender de tropeço do rival paulista.

Próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão

Santos (fora) - quarta (28)

Remo (casa) - 5.nov

Cruzeiro (fora) - 18.nov

Flamengo (casa) - 22.nov

Chapecoense (fora) - 25.nov

Coritiba (casa) - 2.dez

Últimos jogos do Flamengo no Brasileiro

Vasco - quinta (29)

Grêmio (casa) - 4.nov

Athletico-PR (casa) - 18.nov

Palmeiras (fora) - 22.nov

Coritiba (fora) - 29.nov

Chapecoense (casa) - 2.dez

Contra a queda