O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta terça-feira (27) que integrantes do partido estão liberados para participar do governo do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A sigla, porém, manterá independência mesmo com possíveis espaços na Esplanada oferecidos pela gestão petista.

"Sobre o novo governo, vamos permitir que nossos companheiros integrem o governo, mas sem submissão. A independência é o melhor caminho", afirmou Gilberto Kassab durante um evento do Dominium Group em Brasília.

O presidente do PSD também comentou a virada de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL). Pela primeira vez na eleição brasileira, um candidato que largou atrás no 1º turno virou o jogo e venceu a eleição presidencial no 2º turno.