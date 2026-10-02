2 times garantem vaga no G6 e, no mínimo, jogam playoff de acesso
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A Série B do Brasileiro já tem dois times garantidos pelo menos no playoff de acesso. Novorizontino e Juventude venceram Atlético-GO e Náutico, respectivamente, na 34ª rodada e já não podem mais ficar fora do G6 da competição faltando apenas três jogos para o fim.
Ambos os times têm 64 pontos e ocupam as duas primeiras colocações. O Novorizontino leva vantagem e é o líder por ter saldo de gols melhor (32 a 22). Ambos estão igualados no número de vitórias, com 18 triunfos.
Nenhum dos dois pode ser alcançado por Sport e Atlético-GO, primeiros times fora do G6. Os dois somam 54 pontos e só podem fazer mais nove, ou seja, iriam até 63, no máximo.
Já garantidos pelo menos no playoff de acesso, Novorizontino e Juventude sonham com as duas vagas diretas na Série A. Com a mudança feita pela CBF para esta temporada, apenas os dois primeiros sobem imediatamente. O 3° encara o 6° e o 4° pega o 5° em jogos de ida e volta para definir as outras duas vagas.
Novorizontino e Juventude ainda podem ser ultrapassados pelos demais times que estão dentro do G6. São eles: Vila Nova (62), Fortaleza (61), Criciúma (59) e CRB (55).
A tabela do Novorizontino até a última rodada é ligeiramente mais complicada. A equipe paulista encara Operário-PR (C), Fortaleza (C) e Criciúma (F). Os três times lutam pelo acesso.
O Juventude enfrenta Vila Nova (F), Cuiabá (F) e Botafog-SP (C). Dos três, apenas o Vila está na luta pelo acesso enquanto os outros dois só cumprem tabela.
Como está a luta pelo acesso
- Novorizontino: 64 pontos
- Juventude: 64 pontos
- Vila Nova: 62 pontos
- Fortaleza: 61 pontos
- Criciúma: 59 pontos
- CRB: 55 pontos
- Sport: 54 pontos
- Atlético-GO: 54 pontos
- Operário-PR: 51 pontos
- Goiás: 49 pontos*
- São Bernardo: 49 pontos
* Equipe tem um jogo a menos