A Série B do Brasileiro já tem dois times garantidos pelo menos no playoff de acesso. Novorizontino e Juventude venceram Atlético-GO e Náutico, respectivamente, na 34ª rodada e já não podem mais ficar fora do G6 da competição faltando apenas três jogos para o fim.

Ambos os times têm 64 pontos e ocupam as duas primeiras colocações. O Novorizontino leva vantagem e é o líder por ter saldo de gols melhor (32 a 22). Ambos estão igualados no número de vitórias, com 18 triunfos.

Nenhum dos dois pode ser alcançado por Sport e Atlético-GO, primeiros times fora do G6. Os dois somam 54 pontos e só podem fazer mais nove, ou seja, iriam até 63, no máximo.