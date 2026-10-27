Morre Emerson Leal, ex-Grêmio que infartou em jogo com amigos
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O ex-jogador Emerson Leal, que passou pelo Grêmio, morreu na manhã desta terça-feira (27), aos 46 anos. Ele tinha dois filhos.
Emerson estava internado na UTI de um hospital em Esteio, no Rio Grande do Sul. Ele sofreu um infarto enquanto jogava futebol com amigos na última semana e estava em estado grave desde então.
O ex-jogador passou mal durante jogo amador na terça-feira passada. Um médico que estava no local fez massagem cardíaca até que a ambulância chegasse.
Outro episódio de mal-estar já havia ocorrido no sábado (17), em outro jogo amador. O ex-jogador ficou deitado no vestiário por 15 minutos e pensou que fosse problema de pressão.
Ao chegar no hospital, Leal teve outra parada cardíaca e precisou ser reanimado.
Leal foi revelado pelo Grêmio em 1999 e campeão da Copa do Brasil dois anos depois.
Em 2004, após voltar de um empréstimo ao Sport, o clube gaúcho encontrou um problema cardíaco no jogador. Ele ficou afastado até 2007, depois de liberação dos médicos. Também passou por Novo Hamburgo, Madureira, América-RN, Canoas e Novo Horizonte, até encerrar a carreira em 2009.