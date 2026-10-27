O ex-jogador Emerson Leal, que passou pelo Grêmio, morreu na manhã desta terça-feira (27), aos 46 anos. Ele tinha dois filhos.

Emerson estava internado na UTI de um hospital em Esteio, no Rio Grande do Sul. Ele sofreu um infarto enquanto jogava futebol com amigos na última semana e estava em estado grave desde então.

O ex-jogador passou mal durante jogo amador na terça-feira passada. Um médico que estava no local fez massagem cardíaca até que a ambulância chegasse.