A possível fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aumenta a lista de bolsonaristas que tentaram deixar o país. Aliados do núcleo mais próximo da família Bolsonaro receberam nesta terça-feira (27) a informação de que o senador fugiu para a Flórida, nos Estados Unidos, com a mulher, Fernanda, e as duas filhas.

Flávio Bolsonaro teria saído do Brasil menos de 48 horas após ser derrotado nas eleições pelo presidente Lula (PT).

Na manhã desta terça, a Polícia Federal informou que está fazendo rastreamento de pontos da fronteira do país para verificar se a informação de fuga é verdadeira. O órgão investiga se ele saiu do país via Argentina ou se está voando para Caracas, na Venezuela, hoje país sob controle dos EUA, e de lá para Miami.