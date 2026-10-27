O advogado mexicano Simón Levy, ligado ao movimento MAGA, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (27) que o senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou em segurança aos Estados Unidos após deixar o Brasil.
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“Como relatei há algumas horas, Flávio Bolsonaro chegou em segurança aos Estados Unidos”, escreveu Levy em publicação na rede social X. Ele também afirmou que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, articulou a operação que permitiu a saída do senador.
Segundo o jornal argentino Infobae, Flávio cruzou a fronteira com a Argentina e embarcou em um voo privado da companhia Baires Fly S.A.
O senador saiu do país depois de perder as eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois do segundo turno, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a apreensão dos passaportes de Flávio e o proibiu de deixar o Brasil, por ordem do ministro Alexandre de Moraes.
A medida foi adotada no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo o senador e o advogado Willer Tomaz. Segundo o Metrópoles, há expectativa de que Flávio solicite asilo político ao governo Trump.
Com informações do Metrópoles.
I can confirm that President Trump’s administration has authorized the granting of political asylum to @FlavioBolsonaro in the United States. Brazil’s authoritarian regime will be furious. Lula has followed the advice of former Mexican President @lopezobrador_ , turning his government into an increasingly authoritarian regime that sought to imprison Bolsonaro.— Simón Levy (@SimonLevyMx) October 27, 2026