Confira o que se sabe da possível fuga de Flávio Bolsonaro
| Tempo de leitura: 4 min
A Polícia Federal rastreia diversos pontos da fronteira brasileira e investiga a possibilidade de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ter fugido do país após ser derrotado nas eleições pelo presidente Lula (PT).
Leia mais: Flávio 'dá balão' em Moraes e foge para os EUA, dizem aliados
Até a tarde desta terça-feira (27), o paradeiro do senador e de sua família é desconhecido. A assessoria de Flávio não se posicionou, mas aliados do núcleo mais próximo da família Bolsonaro receberam a informação de que ele fugiu mesmo do Brasil para a Argentina. De lá, pretendia rumar para os EUA.
Fuga para Argentina
Durante a madrugada desta terça-feira (27), o site argentino Infobae, o maior de notícias da Argentina, publicou que o senador teria cruzado a fronteira com seu documento nacional de identidade. As informações são de que ele chegou à Argentina, em Puerto Iguazú, onde pegaria um voo particular rumo a Miami, nos Estados Unidos. O voo foi cancelado.
O avião indicado pelo site de fato decolou de Buenos Aires às 22h14 na noite de segunda (26) e pousou em Puerto Iguazu às 23h45. Sites de rastreamento da aeronave mostram que ele segue no aeroporto da cidade.
À Folha de S.Paulo, o piloto Mauro Mattosinho disse ter recebido a informação de que o nome de Flávio constava na lista de passageiros de um voo executivo que está em Puerto Iguazú.
"Segundo me informaram, a decolagem inicialmente estava prevista para as 2 horas da madrugada, mas permanecia na pista às 7 horas", disse Mattosinho.
O aeroporto internacional de Puerto Iguazú, onde está o jato que supostamente aguardou Flávio, fica a cerca de 22 quilômetros da fronteira com o Brasil. O percurso desde a Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, à cidade argentina, pode ser feito de carro em aproximadamente meia hora, sem contar o tempo de passagem pelos controles migratório e aduaneiro.
Travessia teria sido feita a pé
O noticiário da Argentina aponta que Flávio Bolsonaro teria ingressado a pé em território argentino para alcançar o Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, mas teria desistido de embarcar na aeronave fretada com destino aos Estados Unidos.
Autoridades argentinas também foram consultadas e afirmaram que não há registro de passagem do senador. O porta-voz do presidente argentino Javier Milei afirmou, segundo a agência Bloomberg, que Flávio Bolsonaro não entrou na Argentina.
Passaportes
A possível fuga de Flávio ocorre menos de 24 horas após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) cancelar todos os passaportes emitidos em nome do senador, proibindo-o de deixar o país.
Flávio ainda não entregou seus passaportes à PF. Ele teria afirmado a integrantes de sua defesa que entregaria os documentos na manhã desta terça, o que ainda não ocorreu.
Flávio é investigado em dois inquéritos que tramitam no STF. Em um deles, é suspeito de lavagem de dinheiro por meio de plataformas de apostas com o advogado Willer Tomaz. Ele também é alvo de outro inquérito que investiga o financiamento do filme "Dark Horse", sobre a trajetória de seu pai.
Aliados dizem que ele já foi para os EUA
Pessoas próximas ao candidato derrotado afirmam que ele já foi para os EUA e o vôo deve pousar em algumas horas. O caminho exato de Flávio é incerto. Na versão desses aliados, o senador viajou a partir da Argentina, mas não de Puerto Iguazú.
A presença do nome de Flávio na lista de passageiros do voo de Puerto Iguazú teria sido um despiste. Ele decolou, sempre de acordo com esses aliados, de outro ponto do país vizinho.
As pessoas com quem a Folha conversou não sabem dizer para onde o primogênito de Jair Bolsonaro vai, mas é possível que se reúna com seu irmão, o ex-deputado Eduardo (PL-SP), que está desde o ano passado nos EUA, tendo sido condenado à prisão pelo Supremo.
PT pede prisão e que Interpol emita alerta vermelho
Os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG) e a deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, a prisão preventiva do senador. Eles também solicitaram a inclusão de seu nome no alerta vermelho da Interpol caso seja expedido um mandado de prisão.
Também chamado de Difusão Vermelha (Red Notice), a medida é um alerta global emitido pela Interpol para localizar e solicitar a prisão provisória de foragidos da justiça até que ocorra a extradição.
Governo Trump vai conceder asilo, segundo aliados
O governo Donald Trump está ciente da ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos e vai conceder asilo ao senador do PL, segundo aliados da família que mantêm relação com o país. Eles dizem que Flávio deve chegar nas próximas horas a Miami ou Dallas.
De acordo com um aliado do clã Bolsonaro, o governo americano teria participado ativamente do plano de tirar Flávio do Brasil. Outra pessoa próxima afirma que o senador não saiu pela Argentina.