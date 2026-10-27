Até a tarde desta terça-feira (27), o paradeiro do senador e de sua família é desconhecido. A assessoria de Flávio não se posicionou, mas aliados do núcleo mais próximo da família Bolsonaro receberam a informação de que ele fugiu mesmo do Brasil para a Argentina. De lá, pretendia rumar para os EUA.

A Polícia Federal rastreia diversos pontos da fronteira brasileira e investiga a possibilidade de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ter fugido do país após ser derrotado nas eleições pelo presidente Lula (PT).

Durante a madrugada desta terça-feira (27), o site argentino Infobae, o maior de notícias da Argentina, publicou que o senador teria cruzado a fronteira com seu documento nacional de identidade. As informações são de que ele chegou à Argentina, em Puerto Iguazú, onde pegaria um voo particular rumo a Miami, nos Estados Unidos. O voo foi cancelado.

O avião indicado pelo site de fato decolou de Buenos Aires às 22h14 na noite de segunda (26) e pousou em Puerto Iguazu às 23h45. Sites de rastreamento da aeronave mostram que ele segue no aeroporto da cidade.

À Folha de S.Paulo, o piloto Mauro Mattosinho disse ter recebido a informação de que o nome de Flávio constava na lista de passageiros de um voo executivo que está em Puerto Iguazú.