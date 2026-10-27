O governo federal mobilizou a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), a PF (Polícia Federal) e agentes que atuam nas fronteiras para apurar se o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou o Brasil.

Segundo fontes do Ministério da Justiça ouvidas pelo SBT News, há “grande probabilidade” de que o senador tenha saído do país, mas ainda não existe confirmação.

Flávio deveria ter entregado seus passaportes à Polícia Federal na manhã desta terça-feira (27), conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mas não compareceu. Segundo a apuração, o senador havia combinado a entrega com advogados e conversou com aliados durante a manhã.