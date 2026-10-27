O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira, 27, em que comenta a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. Na gravação, intitulada “A eleição passou. O Brasil continua”, ele agradece aos apoiadores, defende a união da direita e afirma que o resultado das urnas não deve encerrar as discussões sobre os rumos do país.

Tarcísio também cobra uma oposição vigilante ao governo de Luís Inácio Lula da Silva (PT), sem citar o nome do presidente reeleito, com atuação voltada à responsabilidade fiscal, à fiscalização das ações do Executivo e à defesa de propostas que, segundo ele, melhorem a vida da população.

No início do vídeo, o governador destaca as manifestações de apoiadores durante a campanha e agradece aos 60 milhões de brasileiros que, segundo ele, participaram do movimento. Também agradece a Flávio Bolsonaro pela caminhada eleitoral e aos militantes que se mobilizaram em apoio à candidatura.