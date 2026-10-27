O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira, 27, em que comenta a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. Na gravação, intitulada “A eleição passou. O Brasil continua”, ele agradece aos apoiadores, defende a união da direita e afirma que o resultado das urnas não deve encerrar as discussões sobre os rumos do país.
Tarcísio também cobra uma oposição vigilante ao governo de Luís Inácio Lula da Silva (PT), sem citar o nome do presidente reeleito, com atuação voltada à responsabilidade fiscal, à fiscalização das ações do Executivo e à defesa de propostas que, segundo ele, melhorem a vida da população.
No início do vídeo, o governador destaca as manifestações de apoiadores durante a campanha e agradece aos 60 milhões de brasileiros que, segundo ele, participaram do movimento. Também agradece a Flávio Bolsonaro pela caminhada eleitoral e aos militantes que se mobilizaram em apoio à candidatura.
Ao defender as pautas da direita, Tarcísio menciona a necessidade de um governo com equipes técnicas, redução de gastos públicos e da carga tributária, combate aos privilégios e investimentos em áreas como saúde, educação e saneamento básico. Ele também defende medidas de incentivo ao empreendedorismo e ações efetivas de combate à criminalidade.
Críticas ao processo eleitoral
Na gravação, Tarcísio afirma que reconhecer o resultado das urnas não significa deixar de questionar o processo eleitoral. Ele cita o suposto uso da máquina pública, o lançamento de programas "fora do prazo" e a interferência do Judiciário como pontos que, em sua avaliação, marcaram a eleição e precisam deixar lições.
O governador também manifesta preocupação com os efeitos econômicos das decisões políticas e com a confiança dos investidores. Ao mencionar a queda da Bolsa de Valores, a perda de valor de empresas e a alta do câmbio, ele defende que as promessas de campanha sejam analisadas com rigor, sob o argumento de que eventuais desequilíbrios nas contas públicas acabam recaindo sobre os contribuintes.
Tarcísio afirma ainda que a direita recebeu das urnas a responsabilidade de atuar no Congresso Nacional e nos governos estaduais. Para ele, a oposição deverá acompanhar de perto a gestão federal nos próximos quatro anos, cobrar responsabilidade fiscal e fiscalizar as ações do governo.
Governador promete manter trabalho em São Paulo
Ao final do pronunciamento, Tarcísio defende a união política e atribui ao Congresso Nacional papel importante na pacificação do país, no aperfeiçoamento do sistema político e no funcionamento das instituições, incluindo o Judiciário.
O governador também afirma que possíveis dificuldades econômicas atingiriam toda a população, independentemente do candidato escolhido nas urnas.
Em relação à administração paulista, Tarcísio diz que pretende manter o ritmo de trabalho, realizar entregas e priorizar o atendimento às pessoas que mais precisam.
“A eleição passou, o Brasil continua”, conclui o governador.