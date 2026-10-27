Um homem de 40 anos foi preso em 20 de outubro, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, suspeito de torturar as duas filhas, de 11 e 12 anos. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), ele queimou as meninas com um pegador de carvão de narguilé após elas quebrarem acidentalmente uma caixa de som.

O caso foi comunicado à polícia depois que a escola em que as crianças estudam acionou o Conselho Tutelar. As meninas chegaram à instituição com lesões visíveis pelo corpo.

Em depoimento, elas relataram que também foram obrigadas a dormir do lado de fora da casa como castigo. Exames do Instituto Médico Legal (IML) identificaram queimaduras, inclusive de segundo grau, e outras lesões corporais.