29 de outubro de 2026
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Homem queima filhas de 11 e 12 anos com pegador de carvão

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PCGO
O caso foi comunicado à polícia depois que a escola em que as crianças estudam acionou o Conselho Tutelar.
O caso foi comunicado à polícia depois que a escola em que as crianças estudam acionou o Conselho Tutelar.

Um homem de 40 anos foi preso em 20 de outubro, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, suspeito de torturar as duas filhas, de 11 e 12 anos. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), ele queimou as meninas com um pegador de carvão de narguilé após elas quebrarem acidentalmente uma caixa de som.

O caso foi comunicado à polícia depois que a escola em que as crianças estudam acionou o Conselho Tutelar. As meninas chegaram à instituição com lesões visíveis pelo corpo.

Em depoimento, elas relataram que também foram obrigadas a dormir do lado de fora da casa como castigo. Exames do Instituto Médico Legal (IML) identificaram queimaduras, inclusive de segundo grau, e outras lesões corporais.

O homem foi preso por tortura-castigo. As meninas estão sob os cuidados da mãe.

Com informações do Metrópoles.

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