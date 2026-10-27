O engenheiro ambiental Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, morreu após ser espancado durante a madrugada deste sábado (24), em Santos, no litoral paulista. Ele participava de uma atividade cultural e política em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Por volta das 3h, Marcelo se afastou do grupo para ir ao banheiro. Como demorou para retornar, amigos iniciaram buscas e o encontraram desacordado, com ferimentos pelo corpo. Ele foi levado à Santa Casa de Santos e, devido à gravidade do quadro, transferido para o Hospital São Paulo, da Unifesp, onde permaneceu internado na UTI. Marcelo sofreu traumatismo craniano severo e fraturas na cabeça.
A Banda Esquerdantina, que se apresentava no evento, e a Associação Atlética Acadêmica da Unifesp repudiaram a agressão e citaram suspeitas de homofobia. Pessoas próximas também levantaram a possibilidade de intolerância política.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), Marcelo foi atacado por vários homens ainda não identificados, que fugiram levando o celular e outros pertences da vítima.
A Polícia Civil investiga o caso como agressão e roubo. Imagens de câmeras de monitoramento e depoimentos de testemunhas são analisados para identificar os responsáveis.
Com informações do SBT News.
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