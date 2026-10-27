29 de outubro de 2026
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TORTURA

Rapaz autista é coberto de óleo queimado e visto sem roupa íntima

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
A vítima chegou à casa onde mora às 17h30 e foi levada ao Pronto Atendimento para lavagem corporal e observação médica.
A vítima chegou à casa onde mora às 17h30 e foi levada ao Pronto Atendimento para lavagem corporal e observação médica.

Um jovem de 28 anos, com deficiência intelectual grave, foi encontrado com o corpo e a cabeça cobertos por óleo queimado na tarde de sábado (24), em Nova Granada (SP), na região de Rio Preto. A Polícia Civil investiga o caso como tortura, lesão corporal, perigo para a vida, discriminação e estupro de vulnerável.

A vítima chegou à casa onde mora às 17h30 e foi levada ao Pronto Atendimento para lavagem corporal e observação médica. Inicialmente, não foram identificadas marcas visíveis de agressão física.

O jovem, que é autista, indicou o local da agressão e relatou que foi abordado por um desconhecido em uma obra no bairro Jardim Rezende. Comerciantes que prestaram apoio disseram à polícia que ele estava sem roupa íntima quando chegou ao local.

No imóvel em construção, policiais encontraram óleo derramado nas paredes e no piso, marcas de mãos e uma carreta-tanque. Peças de roupa foram recolhidas e o local passou por perícia.

A Polícia Civil solicitou exame sexológico para apurar a suspeita de abuso e continua as investigações para identificar o autor.

Com informações do TH+ e SBT Interior.

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