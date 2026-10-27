Aliados de Flávio Bolsonaro (PL) elencaram uma série de razões para o resultado da eleição que o levou a uma derrota para o presidente Lula (PT) por 51,79% a 48,21% neste domingo (25), após sair do primeiro turno na dianteira.

Entre correligionários mais moderados, prevaleceu a acusação de abuso de poder econômico por parte do governo Lula, devido a medidas como o perdão das dívidas de MEIs (microempreendedores individuais) e o reajuste do Bolsa Família.

Menos de 24 horas depois de dizer que pediria a anulação da eleição e que não reconhecia a vitória de Lula, Flávio gravou um vídeo nesta segunda-feira (26) em que afirma que vai organizar a oposição para "resistir ao caos".