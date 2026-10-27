Duas carretas colidiram e pegaram fogo na madrugada desta terça-feira (27), no km 61 do Rodoanel, na Zona Sul de São Paulo. O acidente interditou totalmente a pista no sentido Perus.

A batida aconteceu pouco depois da 1h. Inicialmente, duas faixas da direita e o acostamento foram bloqueados, mas a pista foi totalmente interditada pouco antes das 2h. Durante a manhã, uma faixa foi liberada.

Uma pessoa sofreu ferimentos leves e outra não se feriu. O acidente provocou congestionamento na aproximação do trecho.