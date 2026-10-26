Bombeiros resgatam corpo em carro arrastado pela chuva
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Os bombeiros resgataram nesta segunda-feira (26) o corpo de uma mulher que estava desaparecida após ter seu carro arrastado pela correnteza durante forte chuva em Pinhalzinho, interior de São Paulo, no domingo (25). O temporal atingiu 24 municípios paulistas no fim de semana.
As equipes de resgates atuam para tentar localizar o veículo, que desapareceu em meio a cheia do Ribeirão do Pinhal, nas proximidades da Estrada da Vargem Grande, no Morro do Sabão. A vítima, que não teve sua identidade confirmada, estava dentro do carro.
A operação de resgate exigiu a atuação de mergulhadores. Os bombeiros atuaram durante todo o domingo em buscas da desaparecida com informações de testemunhas que presenciam o carro sumir na água até a suspensão das atividades, que foram retomadas nesta segunda.
Em Jundiaí, a 60 km da capital, duas mortes foram registradas no domingo durante a chuva que provocou danos em ao menos 24 municípios paulistas, incluindo alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e deslizamentos de terra.
As vítimas de Jundiaí foram identificadas como Laura Raianny Pereira da Silva, 16, e Rhaynny Rodrigues da Silva Barbosa, 19. Conforme os boletins de ocorrência, elas foram arrastadas pela correnteza ao sair de uma festa no Clube Uirapuru. A Defesa Civil informou que as duas tentavam atravessar um córrego no bairro Casa Branca.
Rhaynny foi socorrida e levada ao Hospital São Vicente de Paulo, onde morreu às 6h20 deste domingo. O corpo de Laura foi localizado pelos bombeiros por volta das 9h40, entre pedras do córrego Bonifácio.
Foram registradas ocorrências em Botucatu, Timburi, Tapiraí, Guaimbê, Apiaí, Borebi, Itapetininga, São Carlos, Sumaré, Monte Mor, Campinas, Cabreúva e Cajamar como danos em imóveis e na rede elétrica, alagamentos e transbordamento de cursos d'água. Em Apiaí, duas residências foram interditadas após deslizamentos de terra. Em Itapetininga, o transbordamento do rio Ribeirão dos Cavalos inundou vias e atingiu casas.
A Defesa Civil estadual disse que as regiões de Campinas, Sorocaba e faixa leste do estado, que incluiu a Grande São Paulo, foram as mais afetadas pelo temporal. Jaú registrou 120 mm de chuva, seguida por Itapetininga (110 mm), Rio Claro (96 mm) e Amparo (90 mm).
No início da madrugada de domingo, houve alagamento na rodovia Anhanguera, na altura de Cajamar, na Grande São Paulo, que resultou em dois carros submersos. Segundo a concessionária Motiva Autoban não houve feridos. A via foi liberada pela manhã.