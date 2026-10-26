Os bombeiros resgataram nesta segunda-feira (26) o corpo de uma mulher que estava desaparecida após ter seu carro arrastado pela correnteza durante forte chuva em Pinhalzinho, interior de São Paulo, no domingo (25). O temporal atingiu 24 municípios paulistas no fim de semana.

As equipes de resgates atuam para tentar localizar o veículo, que desapareceu em meio a cheia do Ribeirão do Pinhal, nas proximidades da Estrada da Vargem Grande, no Morro do Sabão. A vítima, que não teve sua identidade confirmada, estava dentro do carro.

A operação de resgate exigiu a atuação de mergulhadores. Os bombeiros atuaram durante todo o domingo em buscas da desaparecida com informações de testemunhas que presenciam o carro sumir na água até a suspensão das atividades, que foram retomadas nesta segunda.