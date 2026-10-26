Grêmio supera paredão, vence Coritiba e passa Corinthians no Z4
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Foi sofrido, mas o Grêmio venceu o Coritiba por 1 a 0 nesta segunda-feira (26), no Couto Pereira, pela 32ª rodada do Brasileiro.
Braithwaite, nos acréscimos, marcou o gol da vitória do Imortal. Essa foi a primeira vitória do Grêmio fora de casa no campeonato.
O destaque da partida vinha sendo para os goleiros das duas equipes. Pedro Morisco, do Coxa, e Weverton, do Grêmio, fizeram grandes defesas, sobretudo na primeira etapa.
O Grêmio ainda sonha em fugir da zona de rebaixamento. Com a vitória, o Importal segue no Z4, mas soma 34 pontos e sobe para a 17ª posição, ultrapassando o Corinthians, que tem 33 pontos. O Inter é o primeiro time fora do Z4, com 35 pontos.
O Coritiba tem 39 pontos e está em 12º lugar. O Coxa ainda sonha com a classificação para a Copa Sul-Americana da próxima temporada.
Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Athletico-PR, na quinta-feira. O Coritiba volta a campo no sábado, quando recebe o Vitória.
Goleiros em destaque
O 1º tempo no Couto Pereira foi marcado pela grandes atuação dos goleiros. Pelo lado do Coxa, Pedro Morisco fez ao menos duas grandes defesa e impediu que o Grêmio abrisse o placar nos primeiros minutos.
O Coritiba cresceu na partida e também exigiu defesas do goleiro Weverton. Em uma delas, na reta final do 1º tempo, o goleiro do Grêmio fechou a porta impedindo que Lavega abrisse o placar na reta final da primeira etapa.
No 2º tempo, Pedro Morisco fez bela defesa em cabeçada de Wallace, mantendo a boa atuação na partida. Pelo lado gaúcho, Weverton não foi tão exigido na segunda etapa, exceto quando precisou "torcer" em uma cabeçada de Gómez que passou por cima do travessão.
Como foi o jogo
O duelo começou com problemas para o Grêmio. Aos 4 minutos de partida, Caito sentiu lesão e precisou ser substituído por João Pedro.
Nos primeiros 15 minutos, só deu Grêmio. Os gaúchos chegaram com Noriega e Amazu, que só não abiram o placar graças às belas defesas do goleiro Pedro Morisco.
O Coxa cresceu na partida e exigiu também uma boa atuação do goleiro Weverton. Uma das grandes chances no 1º tempo foi pelo lado do Coxa. Lavega saiu em contra-ataque e ficou cara a cara com Weverton, mas bateu fraco em cima do goleiro do Grêmio, o que garantiu que as equipes fossem para o intervalo com o 0 a 0 no placar.
A reta final da primeira etapa ainda teve uma pequena polêmica envolvendo Jacy. O zagueiro do Coxa tentou proteger uma jogada, mas se atrapalhou e a bola acabou batendo em sua mão fora da área. Os jogadores do Grêmio ficaram pedindo a expulsão do zagueiro, mas o árbitro Ramon Abatti Abel mandou o jogo seguir e o VAR, operado por Marco Aurélio Ferreira, não chamou para uma possível revisão.
Na volta do intervalo, o Coxa perdeu um gol incrível aos 6 minutos do 2º tempo. Sebá Gómez chegou na pequena área aproveitamento cruzamento e cabeceou para o chão, mas a bola quicou e passou por cima do travessão de Weverton.
Aos 11 minutos do 2º tempo, foi a vez do Grêmio responder na bola aérea. Wallace cabeceou na área, mas Morisco saltou e espalmou para fora.
O Grêmio se jogou para o ataque e conseguiu fazer o gol da vitória após muito martelar. Martin Braithwaite desviou cruzamento na área e mandou a bola no canto esquerdo do paredão Pedro Morisco, aos 46 minutos do 2º tempo.