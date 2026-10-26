Foi sofrido, mas o Grêmio venceu o Coritiba por 1 a 0 nesta segunda-feira (26), no Couto Pereira, pela 32ª rodada do Brasileiro.

Braithwaite, nos acréscimos, marcou o gol da vitória do Imortal. Essa foi a primeira vitória do Grêmio fora de casa no campeonato.

O destaque da partida vinha sendo para os goleiros das duas equipes. Pedro Morisco, do Coxa, e Weverton, do Grêmio, fizeram grandes defesas, sobretudo na primeira etapa.