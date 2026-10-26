A vencedora das três últimas edições sofreu uma grave lesão em novembro do ano passado e perdeu metade da temporada, abrindo caminho para Putellas reinar.

Favorita na premiação por seus feitos junto com o Barcelona na temporada passada, a jogadora atualmente no Londo City Lioness, da Inglaterra, desbancou sua compatriota e ex-companheira no time espanhol Aitana Bonmatí.

Alexia Putellas está de volta ao topo do futebol feminino mundial, eleita nesta segunda-feira (26) a melhor jogadora do mundo. Aos 32 anos, a espanhola venceu pela terceira vez o tradicional prêmio Bola de Ouro, oferecido pela revista France Football.

"É um prazer estar aqui de novo. Obrigada a quem acreditou que eu merecia isso. Não sei o que dizer, são muitas coisas. Parabéns a todas as indicadas, todas as vencedoras. É tão incrível que tenha tantas jogadoras do Barcelona indicadas, depois da grande temporada que tivemos. Foi um verdadeiro prazer jogar com cada uma de vocês, vivemos momentos incríveis. Foi um orgulho ser capitã de vocês", afirmou a vencedora.

Ganhadora do prêmio em 2021 e 2022, a meio-atacante havia ficado fora do top três nos últimos três anos, mas voltou a fazer uma temporada no alto nível ao qual acostumou seus fãs.

Com a vitória da meio-atacante no Bola de Ouro, a Espanha chegou a sua sexta vitória, ampliando o seu domínio na versão feminina da premiação. Em oito edições, apenas Ada Hegerberg, da Noruega, e Megan Rapinoe, dos Estados Unidos, também levaram a honraria.