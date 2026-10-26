Putellas destrona Bonmatí e vence a Bola de Ouro pela 3ª vez
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Alexia Putellas está de volta ao topo do futebol feminino mundial, eleita nesta segunda-feira (26) a melhor jogadora do mundo. Aos 32 anos, a espanhola venceu pela terceira vez o tradicional prêmio Bola de Ouro, oferecido pela revista France Football.
Favorita na premiação por seus feitos junto com o Barcelona na temporada passada, a jogadora atualmente no Londo City Lioness, da Inglaterra, desbancou sua compatriota e ex-companheira no time espanhol Aitana Bonmatí.
A vencedora das três últimas edições sofreu uma grave lesão em novembro do ano passado e perdeu metade da temporada, abrindo caminho para Putellas reinar.
"É um prazer estar aqui de novo. Obrigada a quem acreditou que eu merecia isso. Não sei o que dizer, são muitas coisas. Parabéns a todas as indicadas, todas as vencedoras. É tão incrível que tenha tantas jogadoras do Barcelona indicadas, depois da grande temporada que tivemos. Foi um verdadeiro prazer jogar com cada uma de vocês, vivemos momentos incríveis. Foi um orgulho ser capitã de vocês", afirmou a vencedora.
Ganhadora do prêmio em 2021 e 2022, a meio-atacante havia ficado fora do top três nos últimos três anos, mas voltou a fazer uma temporada no alto nível ao qual acostumou seus fãs.
Com a vitória da meio-atacante no Bola de Ouro, a Espanha chegou a sua sexta vitória, ampliando o seu domínio na versão feminina da premiação. Em oito edições, apenas Ada Hegerberg, da Noruega, e Megan Rapinoe, dos Estados Unidos, também levaram a honraria.
O Brasil teve apenas uma representante na lista de 30 finalistas da Bola de Ouro feminina deste ano, com a citação da goleira Lorena, do Kansas City. Ela terminou na 28ª posição, empatada com Viviane Miedema, da Holanda, e Melvive Malard, da França.
Com seus 26 gols e 15 assistências pelo Barcelona e pela Espanha na última temporada, além de liderar o Barcelona nas conquistas da Champions, da La Liga, da Copa do Rei, da Supercopa da Espanha e também brilhar na Liga das Nações pela campeã Espanha, Putellas provou que ainda poderia voltar ao topo.
Ela construiu o seu favoritismo na temporada, praticamente, sem deixar espaço para as rivais ameaçarem sua jornada brilhante, a última com a camisa do Barcelona.
Em julho, depois de 14 anos e 38 títulos conquistados pelo clube catalão, ela se transferiu para o London City Lionesses, em sua primeira experiência fora da Espanha, atuando no futebol inglês, com contrato até 2029.
No time espanhol, onde era capitã, ela foi protagonista nas conquistas de quatro Champions League, dez Campeonatos Espanhóis, dez Copas da Rainha, seis Supercopas da Espanha e oito Copas da Catalunha.
Já em sua nova equipe, Putellas se junta ao time que pertence ao grupo Kynisca, uma organização global multiclubes, dirigida pela empresária Michele Kang. Ela também administra o Washington Spirit, dos Estados Unidos, e o Lyon, da França, em que atua tanto na equipe feminina quanto na masculina.
Veja as demais vencedoras em todas as categorias.
MELHOR JOGADORA SUB-21
Vicky López (Barcelona/Espanha)
MELHOR TREINADOR (A)
Pere Romeu, do Barcelona
MELHOR GOLEIRA
Cata Coll, do Barcelona
MELHOR CLUBE DO ANO
Barcelona, da Espanha
MAIOR ARTILHEIRA DA TEMPORADA
Charlyn Corra, do Pachuca (MEX)